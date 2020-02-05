Толстой считает преподавание истории в России в последние 30 лет абсолютно бессмысленным

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал преподавание истории в России в последние 30 лет абсолютно бессмысленным в силу отсутствия в нем идеологической составляющей.

"Если вы придете к молодежи, сразу огромное количество стереотипов, которое у них в сознании уже заложено, в том числе и абсолютно бессмысленным преподаванием истории, которое было в России на протяжении последних 30 лет", - сказал Толстой в ходе круглого стола "Историческая память: духовные уроки Великой Победы".

"Оно абсолютно бессмысленное просто в силу формальных причин - отсутствие любой идеи и запрет на идеологию", - считает парламентарий. В результате, продолжил он, ученики получают "набор разрозненных сведений, еще и переведенных частично из западных учебников".

"Какое вы поколение получаете? Конечно, это будет поколение, которое будет хохотать над скрепами, издеваться над историей, в итоге кончится дело тем, как в целом ряде случаев печальных, когда просто происходят акты вандализма у Вечного огня и так далее. Все мы знаем эти примеры", - добавил Толстой, подчеркнув, что ситуация с историческим образованием "далека от нормальной".