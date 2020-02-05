{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Толстой считает преподавание истории в России в последние 30 лет абсолютно бессмысленным

По словам вице-спикера Госдумы, ученики получают "набор разрозненных сведений, еще и переведенных частично из западных учебников"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал преподавание истории в России в последние 30 лет абсолютно бессмысленным в силу отсутствия в нем идеологической составляющей.

"Если вы придете к молодежи, сразу огромное количество стереотипов, которое у них в сознании уже заложено, в том числе и абсолютно бессмысленным преподаванием истории, которое было в России на протяжении последних 30 лет", - сказал Толстой в ходе круглого стола "Историческая память: духовные уроки Великой Победы".

"Оно абсолютно бессмысленное просто в силу формальных причин - отсутствие любой идеи и запрет на идеологию", - считает парламентарий. В результате, продолжил он, ученики получают "набор разрозненных сведений, еще и переведенных частично из западных учебников".

"Какое вы поколение получаете? Конечно, это будет поколение, которое будет хохотать над скрепами, издеваться над историей, в итоге кончится дело тем, как в целом ряде случаев печальных, когда просто происходят акты вандализма у Вечного огня и так далее. Все мы знаем эти примеры", - добавил Толстой, подчеркнув, что ситуация с историческим образованием "далека от нормальной".

Теги
РоссияТолстой, Петр Олегович
Реклама на ТАСС
Роскомнадзор заблокирует сервис Scryptmail.com за неисполнение законодательства
Ранее в ведомстве сообщили о подготовке для суда документов с целью блокировки ресурса Mailbox.org
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС