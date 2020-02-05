В МЧС заявили, что учения на полигоне в Ногинске не связаны с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. МЧС России опровергло информацию СМИ об учениях по борьбе с коронавирусом на полигоне Ногинского спасательного центра.

"Это плановые внутриведомственные учения на предмет проверки материально-технического обеспечения Ногинского полигона. Они никак не связаны с борьбой с коронавирусом", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС в ответ на запрос агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что на полигоне в Ногинске проходят двухдневные межведомственные учения по борьбе с коронавирусной инфекцией с участием представителей силовых структур.