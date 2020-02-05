{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Порядок обеспечения граждан незарегистрованными лекарствами примут до 1 марта

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, законопроект о регистре граждан РФ, которые имеют право на льготное обеспечение лекарствами, планируется внести в Думу до конца следующей недели

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядок льготного и бесперебойного обеспечения россиян незарегистрованными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами будет принят правительством до 1 марта. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы принимаем меры по льготному лекарственному обеспечению граждан незарегистрованными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, сейчас мы практически реализовали поручение, которое нам дал председатель правительства о выделении из резервного фонда 22 млн рублей, намерены в начале следующей недели это распоряжение подписать. Порядок, который вы нас тоже уполномочили сделать, чтобы это было бесперебойно, будет принят правительством до 1 марта 2020 года", - сказала она.

Голикова также сообщила, что законопроект о регистре граждан России, которые имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца следующей недели. 

"Что касается лекарственного обеспечения, в рамках реализации послания [Федеральному собранию] нами разработан законопроект, который устанавливает правила ведения регистра граждан по льготным категориям, как федерального, так и регионального значения. Мы намерены в конце следующей недели этот законопроект внести в Госудуму", - сказала она.

Говоря о модернизации первичного звена здравоохранения, Голикова отметила, что все субъекты России представили свои рабочие программы. "Сейчас это вошло в рабочий режим. С рабочей группой Госсовета мы проведем соответствующее совещание, договоримся, как работать на эту тему", - добавила она.

Ранее Голикова сообщала, что регистр льготников по лекарствам должен появиться в России до конца 2020 года. По ее словам, россияне должны четко понимать, "что им положено, к какой категории льготников они относятся".

О законе

Президент ранее подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

Согласно документу, решение о необходимости закупки для пациента не зарегистрированного в РФ препарата принимают врачебные комиссии медорганизаций по медицинским показаниям. В частности, на основании неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента других препаратов, которые зарегистрированы в стране. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу подается в Минпромторг и Минздрав.

Предусматривается, что ввоз конкретных партий наркотических и психотропных препаратов будет осуществлять Московский эндокринный завод. Срок действия постановления в случае его принятия запланирован с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
Реклама на ТАСС
Мишустин получил в кортеж лимузин Aurus
Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев также пользовался этим отечественным автомобилем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС