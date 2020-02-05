Порядок обеспечения граждан незарегистрованными лекарствами примут до 1 марта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Порядок льготного и бесперебойного обеспечения россиян незарегистрованными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами будет принят правительством до 1 марта. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы принимаем меры по льготному лекарственному обеспечению граждан незарегистрованными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами, сейчас мы практически реализовали поручение, которое нам дал председатель правительства о выделении из резервного фонда 22 млн рублей, намерены в начале следующей недели это распоряжение подписать. Порядок, который вы нас тоже уполномочили сделать, чтобы это было бесперебойно, будет принят правительством до 1 марта 2020 года", - сказала она.

Голикова также сообщила, что законопроект о регистре граждан России, которые имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца следующей недели.

"Что касается лекарственного обеспечения, в рамках реализации послания [Федеральному собранию] нами разработан законопроект, который устанавливает правила ведения регистра граждан по льготным категориям, как федерального, так и регионального значения. Мы намерены в конце следующей недели этот законопроект внести в Госудуму", - сказала она.

Говоря о модернизации первичного звена здравоохранения, Голикова отметила, что все субъекты России представили свои рабочие программы. "Сейчас это вошло в рабочий режим. С рабочей группой Госсовета мы проведем соответствующее совещание, договоримся, как работать на эту тему", - добавила она.

Ранее Голикова сообщала, что регистр льготников по лекарствам должен появиться в России до конца 2020 года. По ее словам, россияне должны четко понимать, "что им положено, к какой категории льготников они относятся".

О законе

Президент ранее подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить соответствующие документы о порядке ввоза в страну таких препаратов.

Согласно документу, решение о необходимости закупки для пациента не зарегистрированного в РФ препарата принимают врачебные комиссии медорганизаций по медицинским показаниям. В частности, на основании неэффективности или невозможности применения у конкретного пациента других препаратов, которые зарегистрированы в стране. Заявка для включения необходимых лекарств в план по ввозу подается в Минпромторг и Минздрав.

Предусматривается, что ввоз конкретных партий наркотических и психотропных препаратов будет осуществлять Московский эндокринный завод. Срок действия постановления в случае его принятия запланирован с 1 марта 2020 года до 31 декабря 2023 года.