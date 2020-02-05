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Китайская вирусная пневмония
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Мурашко: работающие с эвакуированными из Китая гражданами прошли дополнительное обучение

Министр здравоохранения также отметил, что из федерального центра в Тюмень направлены три специалиста: инфекционист, пульмонолог и реаниматолог

ТЮМЕНЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Медицинский персонал, который приступил к работе в реабилитационном центре под Тюменью с эвакуированными из Уханя гражданами, прошел дополнительное подготовку. Об этом сообщил на брифинге в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Весь персонал, который на сегодняшний день работает с прибывшими нашими согражданами - высоко профессиональный, имеющий квалификации по специальности "инфекционные болезни", прошел дополнительную подготовку", - сказал журналистам министр здравоохранения РФ.

Он также отметил, что из федерального центра направлены три специалиста: инфекционист, пульмонолог и реаниматолог, "которые дополнительно отработали все моменты", касающиеся особенностей наблюдения, течения болезни и подготовки к приему этих пациентов.

"Полный объем оборудования на базе имеется", - уточнил Мурашко. По его словам, в автономном центре под Тюменью установлена также мобильная рентген-установка, развернуты дополнительные палаты. Кроме того, были закуплены дополнительные лекарства для эвакуированных, которые имеют различные соматические заболевания.

Эвакуация россиян

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183. Отправить за россиянами самолеты ВКС ранее распорядился президент России Владимир Путин. В среду 5 февраля два борта Военно-космических сил доставили в Тюмень 144 человека из китайского города Ухань. По информации главного санитарного врача РФ Анны Поповой, все эвакуированные в Россию граждане чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторных заболеваний, вызываемых новым коронавирусом.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванного вирусом 2019-nCoV респираторного заболевания. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20 тыс. человек, более 490 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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