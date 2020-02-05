Десантники совершили марш-бросок до Мамаева кургана в честь 75-летия Победы

ВОЛГОГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, участвующие в комбинированном марш-броске, посвященном 75-й годовщине Победы, прошли из Камышина, где дислоцируется соединение, за три дня почти 200 км и добрались в среду до города-героя Волгограда, где возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и провели митинг на площадке у музея-панорамы "Сталинградская битва", передает корреспондент ТАСС.

Сталинград от первого лица Портреты и воспоминания тех, кто пережил крупнейшее сражение Великой Отечественной

1 февраля командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков дал старт комбинированному марш-броску команд ВДВ в честь 75-летия Победы и 90-летия со дня образования ВДВ. Маршруты охватят четыре города-героя, среди которых Новороссийск, Тула, Смоленск и Волгоград, и 14 городов воинской славы, весь маршрут составит более 7,5 тыс. км.

"Уверен в своих воинах-десантниках, которые с честью представят Воздушно-десантные войска, Вооруженные силы РФ в городах-героях и городах воинской славы, где мы будем проходить этот марш-бросок", - сказал на митинге комбриг Евгений Тонких. В пресс-службе Министерства обороны РФ ТАСС уточнили, что камышинские десантники - единственная из восьми команд марш-броска, маршрут которой проходит через Волгоград.

Десантники на площадке у музея-панорамы "Сталинградская битва" показали ветеранам войны и труда, юнармейцам, школьникам и студентам свое умение действовать в рукопашном бою. Здесь же организован мобильный пункт отбора на контрактную службу в ВДВ, в зале музея-панорамы состоялся концерт воинов-десантников, на котором звучат песни времен Великой Отечественной войны, а также посвященные Воздушно-десантным войскам.

Основными целями комбинированного марш-броска является популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации и Воздушно-десантных войсках, патриотическое воспитание молодежи, сохранение и приумножение традиций защитников Отечества. Общей точкой для финиша станет сбор команд 17 февраля в городе воинской славы - Наро-Фоминске. 19 февраля на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве состоится чествование участников комбинированного марш-броска.