И.о. главы Калуги заявил, что его слова об отрубании рук за коррупцию вырвали из контекста

ТАСС, 5 февраля. Исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов заявил, что его фраза об "отрубании рук" за коррупционные преступления, прозвучавшая на встрече с руководителями региональных СМИ, была вырвана из контекста.

Региональное издание "Калужские новости" накануне сообщило, что Денисов на встрече с главными редакторами областных СМИ заявил, что если представители властей оказались не правы, нужно привлекать их к ответственности. В частности, он отметил, что чиновникам, если их уличили во взяточничестве, "лучше отрубать руки". Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

"[Фраза] вырвана из контекста. Я сказал: "А что вы предлагаете - расстреливать их?". И дальше продолжение истории, параллель со Средневековьем по поводу казнокрадства и отрубания рук. Люди берут, обрезают: "Вот, Денисов предложил наказывать более жестоко за коррупционные проявления", - сказал Денисов.

Городской глава уточнил, что мероприятие, где он произнес эти слова, не предполагает публикаций. "Это была встреча с главными редакторами и руководителями региональных СМИ для того, чтобы выстроить дальнейшую работу. [А теперь] я вынужден давать комментарий, что действуящая в уголовном праве норма ответственности за преступления вполне адекватная, сроки по тяжести соответсвуют тяжким преступлениям", - уточнил он.

Денисов был назначен и.о. главы в конце декабря 2019 года после досрочной отставки Дмитрия Разумовского. Ранее он занимал пост вице-губернатора.