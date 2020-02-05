{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

И.о. главы Калуги заявил, что его слова об отрубании рук за коррупцию вырвали из контекста

Дмитрий Денисов отметил, что мероприятие, где он произнес эти слова, не предполагает публикаций

ТАСС, 5 февраля. Исполняющий обязанности главы Калуги Дмитрий Денисов заявил, что его фраза об "отрубании рук" за коррупционные преступления, прозвучавшая на встрече с руководителями региональных СМИ, была вырвана из контекста.

Региональное издание "Калужские новости" накануне сообщило, что Денисов на встрече с главными редакторами областных СМИ заявил, что если представители властей оказались не правы, нужно привлекать их к ответственности. В частности, он отметил, что чиновникам, если их уличили во взяточничестве, "лучше отрубать руки". Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

"[Фраза] вырвана из контекста. Я сказал: "А что вы предлагаете - расстреливать их?". И дальше продолжение истории, параллель со Средневековьем по поводу казнокрадства и отрубания рук. Люди берут, обрезают: "Вот, Денисов предложил наказывать более жестоко за коррупционные проявления", - сказал Денисов.

Городской глава уточнил, что мероприятие, где он произнес эти слова, не предполагает публикаций. "Это была встреча с главными редакторами и руководителями региональных СМИ для того, чтобы выстроить дальнейшую работу. [А теперь] я вынужден давать комментарий, что действуящая в уголовном праве норма ответственности за преступления вполне адекватная, сроки по тяжести соответсвуют тяжким преступлениям", - уточнил он.

Денисов был назначен и.о. главы в конце декабря 2019 года после досрочной отставки Дмитрия Разумовского. Ранее он занимал пост вице-губернатора.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
Мишустин получил в кортеж лимузин Aurus
Предыдущий премьер-министр Дмитрий Медведев также пользовался этим отечественным автомобилем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС