В Кении умер известный слон Тим с самыми длинными в Африке бивнями

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Известный слон Тим, считавшийся одним из самых крупных в Африке по своим размерам, умер в кенийском Национальном парке Амбосели на юго-востоке страны. Об этом сообщил в среду глава Кенийской службы дикой природы Пол Удото.

"Тим умер в возрасте 51 года по естественным причинам, - цитирует Пола Удото кенийская газета Daily Nation. - С помощью таксидермии животное будет сохранено для образовательных и научных целей".

Специалисты рассматривали Тима как обладателя одних из самых длинных бивней среди современных африканских слонов. Каждый его бивень весил 45,5 килограмм, и когда Тим гулял, то бивни почти касались земли.

Слон несколько раз становился целью браконьеров. В 2016 году он был тяжело ранен в голову копьем, которое сотрудникам заповедника удалось с большим трудом извлечь. Два года спустя он попал в заголовки мировых новостей, когда в течение нескольких часов международная группа спасателей вызволяла его из трясины, в которую он попал рядом с кенийской фермой и едва не утонул.

На текущий день в Африке в условиях дикой природы обитают 350 тыс. слонов. Наибольшее их число - 120 тыс. находится в Ботсване, на территории Кении обитают 35 тыс. слонов. Африканские слоны способны жить до 70 лет.