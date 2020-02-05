Представительство Севастопольского университета в Сирии откроется в марте 2020 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) планирует открыть представительство в городе Тартус в марте 2020 года. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба университета.

"Открытие представительства Севастопольского государственного университета в городе Тартус (Сирия) запланировано на март этого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работа по открытию представительства ведется в плановом режиме уже более года и вступила в активную фазу с момента подписания соглашения между правительством Севастополя и Тартуса в январе 2019.

"Наши задачи - развитие научных контактов и расширение участия Севастопольского госуниверситета в научных исследованиях региона. Новые направления таких исследований и разработок могут возникнуть в процессе восстановления Сирии. Кроме того, мы рассчитываем на приток иностранных студентов и усиление гуманитарного, научного и культурного влияния в регионе", - приводит пресс-служба слова ректора СевГУ Владимира Нечаева.

В ноябре прошлого года Нечаев сообщал, что дирекция древностей и музеев министерства культуры Сирии предложила ученым вуза расширить зону подводных археологических исследований и изучить реки Тигр и Евфрат, где с древних времен было развито судоходство. С дирекцией заключен договор о создании постоянно действующей сирийско-российской археологической миссии. Кроме того, достигнута договоренность с сирийской стороной о расширении спектра востребованных не только магистерских, но и программ бакалавриата и специалитета.

О вузе

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, здесь обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.

При университете создан Центр морских исследований и технологий, современное оснащение которого дает возможность проводить высококлассные подводные исследования. СевГУ первым в стране начал обучение студентов в специализированной магистратуре по подводной археологии.