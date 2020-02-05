Суд в Латвии оставил в силе запрет на ретрансляцию девяти российских телеканалов

РИГА, 5 февраля. /ТАСС/. Административный районный суд оставил в силе решение Национального совета по электронным СМИ Латвии, согласно которому в республике была прекращена ретрансляция девяти российских телеканалов. Об этом в среду сообщает местное агентство LETA со ссылкой на совет.

С просьбой о временной защите в суд обратились компании SIA Pirmais Baltijas kanals и SIA TEM LV, которые занимались ретрансляцией этих телеканалов. "Мы очень серьезно взялись за проверку того, кто на самом деле получает блага от СМИ. Решение суда подтверждает, что мы поступили правильно, и могу подтвердить, что проверки продолжатся. Защита информационного пространства Латвии - наш главный приоритет", - указал глава совета Иварс Аболиньш.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в ноябре прошлого года принял решение остановить трансляцию в республике девяти русскоязычных каналов, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС. В число запрещенных каналов вошли "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино премиум", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "Телекафе" и "Петербург - Пятый канал".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку таким действиям Национального совета по электронным СМИ Латвии. По словам Захаровой, подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов, откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, может быть и неугодных, точек зрения являются грубым нарушением международного права в части, касающейся свободы выражения мнения и равного доступа к информации.