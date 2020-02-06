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Гендиректор Всероссийской библиотеки иностранной литературы Шепель уходит с должности

Он работает в библиотеке с 2013 года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Михаил Шепель принял решение покинуть свой пост, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации.

"Михаил Олегович Шепель принял решение покинуть пост генерального директора Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино", - цитирует пресс-служба первого заместителя гендиректора библиотеки Марию Капт-Голушко.

Шепель закончил исторический факультет Томского госуниверситета (ТГУ). До работы во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино с 2013 года был директором научной библиотеки ТГУ.

Государственная библиотека иностранной литературы существует с 1924 года. С 1975 года профиль библиотеки включает художественную литературу, иностранную литературу по гуманитарным наукам, искусству зарубежных стран, справочные издания и периодику на 140 языках. Фонд книгохранилища насчитывает порядка 4,5 млн наименований.

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