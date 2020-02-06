Госдума может принять закон о горячем питании для школьников 19 февраля

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке рекомендует палате рассмотреть законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников во втором чтении 18 февраля, в третьем - 19 февраля, сообщил ТАСС первый зампред комитета Геннадий Онищенко.

"На вторник, 18 февраля, мы поставим [законопроект] на второе чтение, после принятия во втором чтении уже на третье пойдет на 19-е", - сказал он.

Комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в четверг рекомендовал законопроект к принятию во втором чтении с учетом поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Поправки дополняют закон об образовании пунктом, в соответствии с которым учащиеся начальных классов обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда и горячего напитка.

Финансирование будет идти за счет ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. Устанавливается возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания младшеклассников "должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года".

Законопроект, к которому предложены президентские поправки, был внесен на рассмотрение Госдумы спикерами обеих палат российского парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, авторами также выступили вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и руководители всех парламентских фракций.