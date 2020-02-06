Комитет Госдумы поддержал штрафы за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг поддержал к первому чтению правительственный законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Комитет выступает соисполнителем по этому документу, итоговую рекомендацию вынесет комитет по госстроительству и законодательству.

"Увеличенные штрафы ударят по карману тех операторов связи и владельцев интернет-ресурсов, которые не пресекают рекламу и пропаганду наркотиков в интернете", - прокомментировал инициативу глава комитета Василий Пискарев. Он обратил внимание, что подобная реклама ориентирована в первую очередь на молодежь.

"Наркоторговцы используют социальные сети и интернет-форумы, чтобы представить наркотики как модное и безвредное развлечение, буквально подсаживая подрастающее поколение на иглу, - констатировал политик. - Владельцы интернет-ресурсов и операторы связи, которые не пресекают распространение вредоносной рекламы, пропаганду употребления наркотиков, должны быть ощутимо наказаны рублем", - считает председатель думского комитета.

Пискарев напомнил, что президентом страны поручено также внести в российское законодательство изменения, устанавливающие уголовную, ответственность за склонение к употреблению наркотиков либо пропаганду наркопотребления в интернете.

"В настоящее время комитет находится в тесном взаимодействии с МВД России по этому вопросу, - заверил он. - Полагаю, что законодательство должно постоянно совершенствоваться и реагировать на новые вызовы и угрозы, в том числе и в форме введения уголовной ответственности за использование наркодилерами интернета в преступных целях.

Данный законопроект был внесен 9 января. В частности, статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях планируется дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, именно в интернете. Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.