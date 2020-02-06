Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Эйфелева башня закрыта для посещения в четверг в связи с забастовкой профсоюзов Франции против пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter достопримечательности.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - написано в твите. Уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

Очередная акция протеста профсоюзов против пенсионной реформы проходит в четверг во французской столице и ряде других городов страны. В Париже колонна демонстрантов пройдет от Восточного вокзала до Площади Нации. В то же время, несмотря на общее несогласие с предложением властей, часть профсоюзов предлагает изменить условия реформы, в то время, как другая, преимущественно "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), выступают категорически против проекта и требует полного отказа от каких-либо изменений в пенсионной системе.

Забастовки против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В акциях участвуют преподаватели, адвокаты, работники муниципальной и транспортной сферы. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан.