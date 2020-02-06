{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за забастовки

Площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Эйфелева башня закрыта для посещения в четверг в связи с забастовкой профсоюзов Франции против пенсионной реформы. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter достопримечательности.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - написано в твите. Уточняется, что площадка перед архитектурным сооружением остается доступной для посетителей бесплатно.

Очередная акция протеста профсоюзов против пенсионной реформы проходит в четверг во французской столице и ряде других городов страны. В Париже колонна демонстрантов пройдет от Восточного вокзала до Площади Нации. В то же время, несмотря на общее несогласие с предложением властей, часть профсоюзов предлагает изменить условия реформы, в то время, как другая, преимущественно "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), выступают категорически против проекта и требует полного отказа от каких-либо изменений в пенсионной системе.

Забастовки против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В акциях участвуют преподаватели, адвокаты, работники муниципальной и транспортной сферы. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
Дума приняла закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму
В Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС