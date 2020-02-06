Роскомнадзор заблокировал 131 сайт с пиратскими копиями сериала "Эпидемия"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к 131 сайту в Рунете с нелегальными копиями сериала "Эпидемия". Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании определений Мосгорсуда и заявлений правообладателя "АО ТНТ-Телесеть" принимаются предварительные меры защиты интеллектуальных прав российского сериала "Эпидемия", - сказали в пресс-службе. - После уведомления Роскомнадзора владельцы 283 интернет-ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии сериала. Операторами связи ограничивается доступ к 131 сайту, не прекратившему доступ к "пиратскому" контенту в установленные законом сроки".

В сериале "Эпидемия" по бестселлеру Яны Вагнер снялись Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Александр Робак, Юрий Кузнецов и другие. Сериал рассказывает об эпидемии неизвестного вируса в Москве.

Мировая премьера состоялась в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. "Эпидемия" стала первым российским сериалом, попавшим в конкурс этого фестиваля. Киноверсия "Эпидемии" была включена в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. Кроме того, сериал был показан вне конкурса на международном фестивале "Край света".