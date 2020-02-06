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Суд в Южной Корее оштрафовал Volkswagen на $22 млн за подделку данных о выхлопных газах

Суд также приговорил к лишению свободы на два года экс-руководителя южнокорейского подразделения компании Пак Дон Хуна

ТАСС, 6 февраля. Суд центрального административного округа Сеула выписал южнокорейскому подразделению автоконцерна Volkswagen штраф в размере $22 млн за намеренную фальсификацию показателей выброса выхлопных газов ряда моделей автомобилей. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap.

Вынесенный приговор положил конец разбирательству, которое началось в 2017 году с обвинений в адрес Audi Volkswagen Korea в ввозе в страну автомобилей в нарушение местных экологических стандартов. В частности, компании в вину вменялась намеренная фальсификация отчетов с целью занижения показателей выбросов выхлопных газов.

Помимо штрафа, суд также приговорил к лишению свободы сроком на два года бывшего руководителя южнокорейского подразделения Пак Дон Хуна. Год тюрьмы получил и другой руководитель высшего звена, который отвечал за получение разрешений на эксплуатацию автомобилей с фальсифицированными показателями выбросов выхлопных газов. При этом суд не стал настаивать на немедленном заключении осужденных.

За прошедшие годы в Южной Корее произошло несколько крупных скандалов, в центре которых оказался немецкий автоконцерн Volkswagen. В 2015 году выяснилось, что автомобили корпорации были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Эта система позволяла вводить покупателей и проверяющие инстанции в заблуждение относительно экологичности автомобилей.

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Республика Корея
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