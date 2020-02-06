Академика Валентина Янина похоронили в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Крупнейшего исследователя Новгородской Руси академика Валентина Янина похоронили в четверг на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

"Академика Валентина Янина похоронили на Рождественском кладбище в Великом Новгороде, такой была его последняя воля. В последний путь ученого проводили близкие, коллеги и друзья, которые приехали проститься с Валентином Лаврентьевичем из разных городов нашей страны", - сказал собеседник агентства.