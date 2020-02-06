{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Академика Валентина Янина похоронили в Великом Новгороде

В последний путь ученого проводили близкие, коллеги и друзья
На эту тему

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 февраля. /ТАСС/. Крупнейшего исследователя Новгородской Руси академика Валентина Янина похоронили в четверг на Рождественском кладбище в Великом Новгороде.

Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Новгородского государственного объединенного музея-заповедника.

"Академика Валентина Янина похоронили на Рождественском кладбище в Великом Новгороде, такой была его последняя воля. В последний путь ученого проводили близкие, коллеги и друзья, которые приехали проститься с Валентином Лаврентьевичем из разных городов нашей страны", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияНовгородская областьЯнин, Валентин Лаврентьевич
Реклама на ТАСС
Дума приняла закон о присвоении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в Крыму
В Республике Крым и Севастополе около 1 тыс. таких граждан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС