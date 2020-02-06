В Думе предлагают решать демографические проблемы через комплексное развитие регионов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Меры по решению демографических проблем в регионах, где была зафиксирована наибольшая убыль населения, должны предусматривать решение вопросов здравоохранения и комплексного развития территорий с учетом их особенностей. Такое мнение высказали в четверг журналистам депутаты Госдумы, представляющие в нижней палате парламента регионы с самыми высокими показателями убыли населения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах по созданию рабочей группы, которая изучит ситуацию в пяти субъектах РФ, где в 2019 году зафиксирована самая большая убыль населения, и предложит решение по замедлению оттока жителей из более бедных регионов страны в более богатые через повышение качества жизни и развитие экономики. Речь идет о Саратовской, Омской, Кемеровской, Волгоградской областях и Алтайском крае. В среду международное рейтинговое агентства Moody's распространило комментарий, из которого следовало, что предложенные меры повысят кредитоспособность этих регионов.

Пути решения

По мнению депутата от "Единой России" Дмитрия Исламова, представляющего в Госдуме Кемеровскую область, комплекс мер по решению демографических проблем субъектов РФ должен включать вопросы здравоохранения и дополнительную социальную поддержку населения. Он напомнил, что Кузбасс - индустриально развитый регион, где расположены в том числе 800 опасных производств, следствием чего является высокий уровень профессиональных заболеваний.

Среди других факторов, обуславливающих высокую убыль населения в регионе, парламентарий назвал смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и в результате ДТП. "Поэтому нужны меры, направленные на улучшение системы здравоохранения, медицины, в нашем случае они будут одними из самых действенных, если мы говорим о мерах против оттока населения", - считает депутат.

"Я уверен, что эти меры будут способствовать улучшению ситуации и в здравоохранении, и в социальной защите, и, соответственно, будут снижать убыль населения, а это, естественно, если говорить об оценке экспертов агентства Moody's, действительно очень повлияет и на качество жизни, и на успешное развитие региона", - заявил Исламов. "Регион имеет определенные ресурсы, участвует во всех национальных проектах, реализует стратегию, решает эту задачу. Но если рабочей группой будут выработаны дополнительные меры поддержки, это сразу даст очень существенный результат и по улучшению качества жизни жителей региона", - уверен он.

Со своей стороны депутат от Омской области Андрей Голушко обратил внимание на необходимость разработки специальных программ поддержки и развития территорий. "Наш регион занимает второе место в стране по оттоку населения: Омская область теряет ежегодно от 12 до 15 тысяч человек, причем нужно понимать, что покидают область наиболее дееспособные, энергичные и мобильные люди, уезжают в поисках более высокой оплаты труда, более комфортной жизни, уезжают из-за проблем с экологией и так далее, но главное - уезжают за перспективами и возможностями добиться успеха, самореализоваться", - считает парламентарий, входящий в думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

"Страна может развиваться на основе многих агломераций, успешных и растущих регионов, городов, поселков. Поэтому давно назрела проблема выравнивания условий жизни, доходов граждан, уровня благоустройства и комфорта различных регионов России, в том числе за счет разработки специальных программ поддержки и развития территорий", - уверен Голушко.

Он выразил надежду, что инициатива Володина "будет поддержана, образованная рабочая группа найдет механизмы, а главное, воплотит их в конкретные решения, которые позволят жителям всех регионов страны быть полезными и востребованными в своих городах и поселках, дадут возможность самореализации для молодых людей в большинстве регионов страны".

В свою очередь председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова выразила уверенность, что рабочая группа системно изучит все вопросы и проработает меры по улучшению жизни людей в конкретном регионе, причем в ближайшей перспективе. "Влияние каждого из факторов на окончательное решение того или иного жителя об отъезде из региона планируется тщательно изучить. А полученные данные позволят определить специальные и эффективные меры по улучшению демографической ситуации, качества жизни людей, развитие экономики региона", - заявила она.