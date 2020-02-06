Кабмин предложил смягчать уголовное наказание для беременных за нетяжкие преступления

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект, который позволит смягчать уголовное наказание беременным женщинам и матерям с детьми до трех лет, совершившим преступления небольшой тяжести. Текст опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Согласно законопроекту, к осужденным беременным женщинам и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, может быть применено условно-досрочное освобождение, либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. В тексте поправок при этом уточняется, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно пояснительным материалам, законопроект в целях реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденного распоряжением правительства РФ от 14 марта 2018 года. Авторы также приводят данные, согласно которым численность осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка при исправительном учреждении, на 1 января 2018 года составила три человека, на 1 января 2019 года - шесть человек, а на 1 марта 2019 года - девять человек. Численность беременных женщин, осужденных за совершение преступлений небольшой тяжести, на 1 января 2019 года составила 17 человек, на 1 марта 2019 года - 19 человек.