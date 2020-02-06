Рабочая группа поддержала идею о закреплении в Конституции понятия культуры и роли семьи

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Основном законе поддержала предложение внести в президентский законопроект поправки об особенном отношении к культуре, а также об усилении роли семьи и охраны детства. Об этом сообщила член группы, замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

"Из тех поправок, которые были поддержаны членами рабочей группы, о которых мы сегодня еще не говорили, - это ключевая поправка о введении в Конституцию особенного отношения к нашей культуре. И мы предлагаем дополнить Конституцию статьей, в которой говорилось бы о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством", - сказала Баталина в ходе заседания рабочей группы в четверг.

Она напомнила, что эту поправку внесли на рассмотрение рабочей группы ее коллеги - председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и пианист Денис Мацуев.

На заседании группы возникла дискуссия о том, в какой именно статье Конституции стоит закрепить статус культурного наследия России. Калягин подчеркнул, что авторы поправки, в число которых входит и он сам, настаивают на внесении изменений именно в статью 70, чтобы культура не упоминалась вскользь в числе других сфер. "Речь идет не просто о признании значения культуры, как науки и всего остального, а о признании культуры как символа нашей страны и нашей нации, которая остается вечно. В статье 70 это уместно, а так это пойдет в общем списке: культура, наука, социальные задачи и так далее", - сказал Калягин.

Качественная медпомощь и роль семьи

На заседании рабочей группы, как рассказала Баталина, также прозвучало предложение закрепить в Конституции в полномочиях правительства РФ вопросы молодежной политики.

Кроме того, по ее словам, члены группы предлагают "более детально расшифровать в Конституции вопросы здравоохранения", основываясь на предложении главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля дополнить положения о полномочиях органов местного самоуправления пунктом об обеспечении доступности медицинской помощи.

"Предлагается предусмотреть, что это не только координация вопросов здравоохранения, но и создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи. Помимо этого, нам представляется крайне важным в статье 75, в которой идет речь о социальных гарантиях, регулярности индексации пенсий, гарантиях социальных выплат, ввести корреляцию с ключевой социальной статьей Конституции - седьмой, упомянуть, что все эти гарантии должны обеспечивать достойную жизнь человека, как это и есть в нашей Конституции", - уточнила она.

Она также добавила, что члены рабочей группы предложили закрепить в Конституции усиление роли семьи и охраны детства.

В свою очередь член группы, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская отметила, что в статью о полномочиях правительства РФ предлагается добавить фразу о поддержке и укреплении защиты семьи и обеспечении прав детей. "[Это нужно], чтобы у нас эта история была достаточно серьезно закреплена в Конституции, мы могли понимать, что это, конечно же, не может не повлиять дальше на работу и федеральных, и региональных органов, изменения федеральных законов", - отметила Альшанская.

Она добавила, что члены группы также обсуждали возможность изменения преамбулы Конституции, прозвучало предложение дополнить ей фразой "признавая значимость семьи как основы благополучия общества".