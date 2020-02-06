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Предложения по изменениям в Конституции

Рабочая группа поддержала идею о закреплении в Конституции понятия культуры и роли семьи

На заседании группы возникла дискуссия о том, в какой именно статье Основного закона стоит закрепить статус культурного наследия России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Рабочая группа по изменениям в Основном законе поддержала предложение внести в президентский законопроект поправки об особенном отношении к культуре, а также об усилении роли семьи и охраны детства. Об этом сообщила член группы, замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

"Из тех поправок, которые были поддержаны членами рабочей группы, о которых мы сегодня еще не говорили, - это ключевая поправка о введении в Конституцию особенного отношения к нашей культуре. И мы предлагаем дополнить Конституцию статьей, в которой говорилось бы о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа, она поддерживается и охраняется государством", - сказала Баталина в ходе заседания рабочей группы в четверг.

Она напомнила, что эту поправку внесли на рассмотрение рабочей группы ее коллеги - председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и пианист Денис Мацуев.

На заседании группы возникла дискуссия о том, в какой именно статье Конституции стоит закрепить статус культурного наследия России. Калягин подчеркнул, что авторы поправки, в число которых входит и он сам, настаивают на внесении изменений именно в статью 70, чтобы культура не упоминалась вскользь в числе других сфер. "Речь идет не просто о признании значения культуры, как науки и всего остального, а о признании культуры как символа нашей страны и нашей нации, которая остается вечно. В статье 70 это уместно, а так это пойдет в общем списке: культура, наука, социальные задачи и так далее", - сказал Калягин.

Качественная медпомощь и роль семьи

На заседании рабочей группы, как рассказала Баталина, также прозвучало предложение закрепить в Конституции в полномочиях правительства РФ вопросы молодежной политики.

Кроме того, по ее словам, члены группы предлагают "более детально расшифровать в Конституции вопросы здравоохранения", основываясь на предложении главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля дополнить положения о полномочиях органов местного самоуправления пунктом об обеспечении доступности медицинской помощи.

"Предлагается предусмотреть, что это не только координация вопросов здравоохранения, но и создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи. Помимо этого, нам представляется крайне важным в статье 75, в которой идет речь о социальных гарантиях, регулярности индексации пенсий, гарантиях социальных выплат, ввести корреляцию с ключевой социальной статьей Конституции - седьмой, упомянуть, что все эти гарантии должны обеспечивать достойную жизнь человека, как это и есть в нашей Конституции", - уточнила она.

Она также добавила, что члены рабочей группы предложили закрепить в Конституции усиление роли семьи и охраны детства.

В свою очередь член группы, президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская отметила, что в статью о полномочиях правительства РФ предлагается добавить фразу о поддержке и укреплении защиты семьи и обеспечении прав детей. "[Это нужно], чтобы у нас эта история была достаточно серьезно закреплена в Конституции, мы могли понимать, что это, конечно же, не может не повлиять дальше на работу и федеральных, и региональных органов, изменения федеральных законов", - отметила Альшанская.

Она добавила, что члены группы также обсуждали возможность изменения преамбулы Конституции, прозвучало предложение дополнить ей фразой "признавая значимость семьи как основы благополучия общества".

Теги
РоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаПиотровский, Михаил БорисовичМацуев, Денис ЛеонидовичКалягин, Александр АлександровичРошаль, Леонид МихайловичПредложения по изменениям в Конституции
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