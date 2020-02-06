Путин в Кремле вручает премии за 2019 год молодым ученым

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручает в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Торжественная церемония проходит в преддверии Дня науки, который отмечается 8 февраля.

В этом году лауреатами премии стали доктор психологических наук Александр Веракса за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров за разработки в области нанотехнологий, а также кандидат биологических наук Марина Ширманова за достижения в изучении онкологических процессов.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко ранее сообщил ТАСС, что лауреаты 2019 года и прошлых лет выступят в День науки в парке "Зарядье" в Москве с публичными лекциями, которые смогут послушать все желающие.

Премия президента России в области науки и инноваций для молодых ученых, учрежденная в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель - стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии с этого года составляет 5 млн рублей.