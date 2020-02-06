КС уравнял сотрудников МВД и военных в праве на получение выплат за борьбу с терроризмом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МВД, которые участвовали в мероприятиях по борьбе с терроризмом, получили травмы и затем были уволены со службы по состоянию здоровья, имеют право претендовать на единовременные выплаты на основании двух законов, регулирующих такую ситуацию, - также как военные. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) РФ, который рассмотрел обращение экс-сотрудника МВД из Воронежской области.

Как следует из определения суда, КС ранее уже рассматривал подобное обращение, касающееся военных и признал, что отдельные нормы федерального закона "О противодействии терроризму" и "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" противоречат Конституции, так как не позволяют одному и тому же военному получить выплаты на основании двух законов: из-за травм и увечий при контртеррористических мероприятиях, а также признанному инвалидом и негодным для дальнейшей службы.

"Приведенная правовая позиция Конституционного суда сохраняет свою силу, по существу носит общий характер и может служить основой для разрешения вопроса о праве сотрудников органов внутренних дел, получивших в ходе мероприятий по борьбе с терроризмом увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, и которым выплачены пособия, установленные для сотрудников органов внутренних дел, получивших в ходе осуществления служебной деятельности телесные повреждения, препятствующие дальнейшему прохождению службы, на получение единовременного пособия, предусмотренного специальным законодательством", - говорится в определении КС, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как следует из материалов дела, в КС обратился бывший сотрудник МВД Андрей Величко, который в 2000 году получил травмы в Чечне в ходе контртеррористической операции, а в 2006 году он получил еще одну травму в ходе исполнения служебных обязанностей в Воронежской области. В 2009 году Величко уволили из МВД, так как признали негодным к службе по состоянию здоровья, а затем его признали инвалидом III группы.

В 2011 году Величко через суд добился от МВД выплаты ему более 400 тыс. руб. за телесные повреждения на службе, из-за которых он не смог продолжить ее прохождение на основании закона "О милиции". Однако в выплатах на основании закона "О противодействии терроризму" за военную травму, повлекшую инвалидность, Величко было отказано судом в Воронежской области. Суд счел, что истец уже реализовал свое право на выплаты по закону "О милиции".

Разъяснив применение законов к сотрудникам МВД и военным, КС указал, что не будет давать оценку правильности выбора норм судами общей юрисдикции, на основании которых вынесены решения по делу Величко, так как это не входит в его компетенцию.