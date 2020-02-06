Депутат извинилась перед жителями Керчи после скандала с блокадниками

На сайте горсовета Керчи 27 января появилась информация о том, что глава муниципального образования, ее заместитель и депутаты местного парламента поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Депутат Госсовета Крыма Ирина Черненко извинилась перед жителями Керчи после заседания парламентской комиссии по этике, назначенной на фоне скандального поздравления блокадников. Видеозапись ее обращения размещена в четверг на сайте Госсовета Крыма.

"Обращаясь к керчанам, хочу сказать одно: мы ни в коем случае не хотели задеть чьи-то чувства или обидеть кого-то. Это произошло, невольно, необдуманно, и я приношу свои глубокие и искренние извинения. Все керчане с уважением и трепетом относятся к ветеранам, поэтому мы будем делать все, чтобы они нами гордились", - сказала Черненко.

На комиссии по этике представители всех фракций крымского парламента высказали свою позицию относительно сложившейся ситуации. "В частности, отмечался некорректный подход к организации и проведению памятной акции в городе Керчи, что привело к неоднозначной трактовке событий и общественному резонансу. По общему мнению собравшихся, моральная сторона вопроса справедливо стала предметом публичной дискуссии, поэтому все депутаты и должностные лица должны вынести из произошедшего серьезный урок", - говорится в сообщении.

В понедельник горсовет Керчи принял отставку председателя законодательного органа Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы, подавших заявления после инцидента с поздравлением блокадников. Исполнение обязанностей главы городского парламента возложено на Ольгу Солодилову, которая ранее работала директором центра соцобслуживания.