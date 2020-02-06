В Воронеже врачи спасли жизнь ребенка, выношенного в брюшной полости

ТАСС, 6 февраля. /ТАСС/. Врачи Перинатального центра Воронежской области провели уникальную операцию женщине, у которой появился на свет здоровый ребенок, выношенный при внематочной беременности в брюшной полости. Об этом ТАСС в четверг сообщили в департаменте здравоохранения региона.

По словам самих медиков, в мировой литературе по акушерству описаны лишь 17 подобных случаев за последние 150 лет, один из которых произошел в Чечне в 1915 году. Считается, что шансов выжить при внематочной беременности у плода не более 5%. Велик риск и для самой женщины, материнская смертность в подобных случаях достигает 20%.

"Плод развивался не в матке, а в брюшной полости женщины, которая долгое время даже не догадывалась, что беременна, поэтому на учете в женской консультации не состояла. Она обратилась к врачу на 8-м месяце, УЗИ подтвердило беременность, но определить необычную локализацию тогда не удалось. Мировая практика показывает, что предположить брюшную беременность очень трудно, поскольку ткани, окружающие плод, создают видимость нормальной матки", - объяснили в департаменте здравоохранения.

Оперировать женщину было решено в областном перинатальном центре. Операция была сложной и длилась чуть более часа, в ней участвовали 12 врачей и медсестер. "Каждый этап операции сопровождался забором анализов, в любой момент мог произойти разрыв тканей. В процессе хирургического вмешательства потребовалось переливание трех литров крови. В итоге на свет появилась живая здоровая девочка весом 2150 г и ростом 46 см", - рассказали в ведомстве.

У 38-летней Евгении Батуриной это третий ребенок, первым двум 19 и 6 лет. В настоящий момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.