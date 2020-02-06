Астраханский студент установил новый рекорд России по тройным прыжкам на скакалке

АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Студент Астраханского государственного университета Алексей Коломин установил рекорд России в номинации "Максимальное количество тройных прыжков на скакалке за один подход". Спортсмену удалось сделать 402 прыжка, сообщил в Instagram губернатор области Игорь Бабушкин.

"Новый рекорд России! Максимальное количество тройных прыжков на скакалке за один подход - 402 прыжка. Установил его астраханец - Алексей Коломин", - написал Бабушкин.

Тройными считаются прыжки, которые выполняются на двух ногах и тройном обороте скакалки. Как уточнил ТАСС Алексей Коломин, ранее рекорд в этой номинации принадлежал спортсмену из Москвы, ему удалось выполнить 248 прыжков. Собеседник агентства также пояснил, что новый рекорд будет официально зафиксирован в течение двух недель, после того, как видео с прыжками посмотрят в Книге рекордов России. Спортсмен заметил, что ранее он уже пять раз официально становился рекордсменом России по прыжкам на скакалке в разных видах.

Коломин - студент факультета физической культуры и спорта. В конце 2018 года астраханец попал в Книгу рекордов России, за час совершив 11745 прыжков через скакалку. В октябре прошлого года Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" зафиксировало новое достижение Алексея - за час он пропрыгал 13718 раз. В планах у спортсмена - победа в составе сборной команды университета на чемпионате России по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку с исполнением различных трюков) в Москве в мае, а также новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке.