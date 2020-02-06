{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Астраханский студент установил новый рекорд России по тройным прыжкам на скакалке

За один подход Алексей Коломин сделал 402 прыжка
' Блокнот Астрахань/YouTube'

АСТРАХАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Студент Астраханского государственного университета Алексей Коломин установил рекорд России в номинации "Максимальное количество тройных прыжков на скакалке за один подход". Спортсмену удалось сделать 402 прыжка, сообщил в Instagram губернатор области Игорь Бабушкин.

"Новый рекорд России! Максимальное количество тройных прыжков на скакалке за один подход - 402 прыжка. Установил его астраханец - Алексей Коломин", - написал Бабушкин.

Тройными считаются прыжки, которые выполняются на двух ногах и тройном обороте скакалки. Как уточнил ТАСС Алексей Коломин, ранее рекорд в этой номинации принадлежал спортсмену из Москвы, ему удалось выполнить 248 прыжков. Собеседник агентства также пояснил, что новый рекорд будет официально зафиксирован в течение двух недель, после того, как видео с прыжками посмотрят в Книге рекордов России. Спортсмен заметил, что ранее он уже пять раз официально становился рекордсменом России по прыжкам на скакалке в разных видах.

Коломин - студент факультета физической культуры и спорта. В конце 2018 года астраханец попал в Книгу рекордов России, за час совершив 11745 прыжков через скакалку. В октябре прошлого года Международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд" зафиксировало новое достижение Алексея - за час он пропрыгал 13718 раз. В планах у спортсмена - победа в составе сборной команды университета на чемпионате России по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку с исполнением различных трюков) в Москве в мае, а также новый мировой рекорд по прыжкам на скакалке.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Количество бюджетных мест в российских вузах вырастет на 141,8 тыс. к 2024 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что на 2020 год число бюджетных мест в вузах составило 509 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС