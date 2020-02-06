МГУ подпишет соглашения с 10 регионами РФ о создании консорциума "Вернадский"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова намерен подписать в ближайшее время с 10 российским субъектами соглашения о создании консорциума "Вернадский". Об этом в четверг заявил ректор МГУ Виктор Садовничий на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Садовничий отметил, что соглашение о создании консорциума уже подписано с 11 российскими регионами. Это Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Кузбасс, Московская область, Саров (Нижегородская область), Республика Татарстан, Тамбовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ.

"На стадии подписания еще 10 предложений, в ближайшее время мы их подпишем. Таким образом уже более 20 регионов", - сообщил Садовничий.

Также ректор МГУ отметил, что данный проект может помочь решить проблему кадров в регионах. "Мы в силах справиться, но для этого нужно мобилизоваться <…> Предлагаю программу "Вернадский" от имени Союза ректоров поддержать", - добавил Садовничий.

Президент России Владимир Путин отметил, что программа будет поддержана. "Виктор Антонович, хотелось бы только, чтобы преподаватели не только к вам ехали из регионов, но и чтобы ваши специалисты ехали в регион. Такое двустороннее движение", - добавил Путин.

Программа "Вернадский" была предложена ректором МГУ имени М. В. Ломоносова. Она предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования.