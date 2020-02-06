Авиакомпания "Нордавиа" планирует приобрести пять самолетов Boeing 737-800 в 2020 году

АРХАНГЕЛЬСК, 6 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа" (с апреля 2019 года выполняет перевозки под брендом Smartavia - прим. ТАСС) в 2020 году пополнит парк самолетов пятью Boeing 737-800. Об этом в четверг в Архангельске на торжественном мероприятии в честь 90-летия компании сообщил журналистам генеральный директор "Нордавиа" Сергей Савостин.

"Четыре самолета уже законтрактовано, по плану пять воздушных судов <…> мы сейчас оперативно [пятый самолет] будем искать, потому что весь флот должен быть готов, должен получить сертификат эксплуатанта к маю-июню [2020 года]", - сказал Савостин.

Самолеты будут приобретены в лизинг, их возраст от шести до 10 лет. По словам Савостина, эти самолеты наиболее удобны как на регулярных, так и на чартерных линиях, на которых работает авиакомпания. Сейчас "Нордавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов.

В 2020 году планируется продать оставшиеся у компании три самолета Boeing 737-500, так как их эксплуатация невыгодна. "У нас три крайних самолета Boeing 737-500, они будут эксплуатироваться в течение лета, мы планируем по окончании высокого сезона выставить их на продажу", - добавил гендиректор.

В настоящее время компания разрабатывает собственное приложение для пассажиров. "Будет интегрирован сервис сопровождения пассажиров, приложение, и мы хотим, чтобы каждый этап от выбора рейса, приобретения билета до нахождения стойки в аэропорту был доступнее при использовании приложения, - сказал Савостин. - Сейчас несколько блоков приложения находится в тестовом режиме, в том числе блок по отслеживанию багажа".

В парке авиакомпании в настоящее время 12 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-800, -700 и -500. 90 лет авиакомпании считается от даты 5 февраля 1930 года, когда в Усть-Сысольске (сейчас Сыктывкар) на льду реки Сысолы совершил посадку первый самолет "Дорнье-Комета" общества "Добролет". Это был первый пассажирский рейс по маршруту Архангельск - Котлас - Усть-Сысольск.