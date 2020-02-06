{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Авиакомпания "Нордавиа" планирует приобрести пять самолетов Boeing 737-800 в 2020 году

Возраст самолетов будет от шести до 10 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 6 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Нордавиа" (с апреля 2019 года выполняет перевозки под брендом Smartavia - прим. ТАСС) в 2020 году пополнит парк самолетов пятью Boeing 737-800. Об этом в четверг в Архангельске на торжественном мероприятии в честь 90-летия компании сообщил журналистам генеральный директор "Нордавиа" Сергей Савостин.

"Четыре самолета уже законтрактовано, по плану пять воздушных судов <…> мы сейчас оперативно [пятый самолет] будем искать, потому что весь флот должен быть готов, должен получить сертификат эксплуатанта к маю-июню [2020 года]", - сказал Савостин.

Самолеты будут приобретены в лизинг, их возраст от шести до 10 лет. По словам Савостина, эти самолеты наиболее удобны как на регулярных, так и на чартерных линиях, на которых работает авиакомпания. Сейчас "Нордавиа" выполняет регулярные и чартерные перевозки под товарным знаком более чем в 60 российских и зарубежных аэропортов.

В 2020 году планируется продать оставшиеся у компании три самолета Boeing 737-500, так как их эксплуатация невыгодна. "У нас три крайних самолета Boeing 737-500, они будут эксплуатироваться в течение лета, мы планируем по окончании высокого сезона выставить их на продажу", - добавил гендиректор.

В настоящее время компания разрабатывает собственное приложение для пассажиров. "Будет интегрирован сервис сопровождения пассажиров, приложение, и мы хотим, чтобы каждый этап от выбора рейса, приобретения билета до нахождения стойки в аэропорту был доступнее при использовании приложения, - сказал Савостин. - Сейчас несколько блоков приложения находится в тестовом режиме, в том числе блок по отслеживанию багажа".

В парке авиакомпании в настоящее время 12 реактивных пассажирских самолетов Boeing 737-800, -700 и -500. 90 лет авиакомпании считается от даты 5 февраля 1930 года, когда в Усть-Сысольске (сейчас Сыктывкар) на льду реки Сысолы совершил посадку первый самолет "Дорнье-Комета" общества "Добролет". Это был первый пассажирский рейс по маршруту Архангельск - Котлас - Усть-Сысольск.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Комитет Думы рассмотрит жалобы фракций на стоимость авиабилетов для депутатов
Как сообщила депутат Лариса Шойгу, вопрос о смене компании, которая отвечает за закупки билетов для служебных поездок, ставился еще в шестом созыве палаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС