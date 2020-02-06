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Глава Севастополя предложил увеличить налоговые льготы для компаний, инвестирующих в вузы

Михаил Развожаев считает, что эти меры помогут стимулировать бизнес к такого рода инвестициям

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Увеличение налоговых вычетов для компаний, которые вкладывают деньги в развитие средних профессиональных и высших учебных заведений, поможет стимулировать бизнес к такого рода инвестициям, считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"[Есть предложение] привлечь и дать возможность бизнесу инвестировать в развитие материально-технической базы, рассмотреть возможность налогового вычета, если компания проинвестировала в СПО или университет средства, то на соответствующую сумму получить налоговые послабления", - сказал Развожаев в четверг на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию.

Он уточнил, что во время обсуждения перед итоговым заседанием поднимался вопрос о том, чтобы предоставлять льготы на налог на прибыль. "Если такую меру принять, компании говорят, что их инвестиционные настроения сильно бы улучшились", - отметил глава Севастополя.

Министр финансов РФ Антон Силуанов пояснил, что из 20% налога на прибыль в федеральный бюджет направляется менее четверти средств, остальное - в казну региона. При этом послабления для предприятий, инвестирующих в учебные заведения, уже существуют. "Те инвестиции, которые предприятия осуществляют в образовательный процесс, они могут на эту сумму увеличивать издержки, уменьшать базу для налогообложения прибыли", - пояснил он.

Теги
СевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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