Сбербанк открыл в Казани школу программирования

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Сбербанк совместно с правительством Татарстана открыл в Казани образовательный центр "Школа 21", в котором будут бесплатно обучать программированию, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска школы.

Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф в четверг на церемонии открытия центра в Казани, в центре будут готовить программистов высокого уровня. "Качественное обучение навыкам будущего - это залог успешного развития страны. Результаты, показанные "Школой 21" в Москве, убедили нас в необходимости развития проекта. Казань выбрана не случайно, это динамичный, амбициозный регион, у которого большие планы по цифровизации, а значит, и значительная потребность в инженерах. Уверен, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России", - сказал Греф.

Казань стала вторым после Москвы городом, где Сбербанк открыл "Школу 21". Обучение в школе бесплатное, поступить в нее могут как граждане России, так и иностранцы. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в учебном процессе используется инновационная методика международной сети партнерских кампусов "Ассоциация 42": здесь нет учителей, не проводятся лекции, не выставляются оценки, студенты могут учиться в любое время суток по своему выбору. Учащиеся сами оценивают работу друг друга, это происходит под контролем специальной IT-платформы.

"Казань традиционно привлекает лучшие современные практики во всех ключевых областях, и образование, безусловно, не является исключением. Здание "Школы 21" на Спартаковской улице (в историческом центре Казани - прим. ТАСС) отвечает самым высоким техническим требованиям. Появление здесь филиала "Школы 21" с общежитием позволит получить востребованную профессию не только жителям Казани", - сказала на церемонии открытия директор московской "Школы 21" Светлана Инфимовская.

В Сбербанке подчеркивают, что "Школа 21" готова принять на обучение людей любых возрастов (среди поступивший в казанский кампус есть абитуриенты старше 50 лет), и одной из целей проекта является возможность "перезагрузки" для тех, кто хочет сменить сферу деятельности.

"Многие из студентов вместо того, чтобы закончить MBA, используют возможность взять профессиональную паузу, чтобы поступить в "Школу 21" и стать программистами, и это уже состоявшиеся специалисты: финансовые консультанты, экономисты, успешные в своей карьере менеджеры, их около 15%. 35% студентов - это та категория людей, у которых по разным жизненным обстоятельствам карьера не сложилась, и для них обучение программированию - уникальная возможность начать жизнь заново", - рассказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.