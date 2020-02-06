{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк открыл в Казани школу программирования

Председатель правления Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Сбербанк совместно с правительством Татарстана открыл в Казани образовательный центр "Школа 21", в котором будут бесплатно обучать программированию, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска школы.

Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф в четверг на церемонии открытия центра в Казани, в центре будут готовить программистов высокого уровня. "Качественное обучение навыкам будущего - это залог успешного развития страны. Результаты, показанные "Школой 21" в Москве, убедили нас в необходимости развития проекта. Казань выбрана не случайно, это динамичный, амбициозный регион, у которого большие планы по цифровизации, а значит, и значительная потребность в инженерах. Уверен, что выпускники "Школы 21" внесут огромный вклад в технологический прогресс Татарстана и всей России", - сказал Греф.

Казань стала вторым после Москвы городом, где Сбербанк открыл "Школу 21". Обучение в школе бесплатное, поступить в нее могут как граждане России, так и иностранцы. Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в учебном процессе используется инновационная методика международной сети партнерских кампусов "Ассоциация 42": здесь нет учителей, не проводятся лекции, не выставляются оценки, студенты могут учиться в любое время суток по своему выбору. Учащиеся сами оценивают работу друг друга, это происходит под контролем специальной IT-платформы.

"Казань традиционно привлекает лучшие современные практики во всех ключевых областях, и образование, безусловно, не является исключением. Здание "Школы 21" на Спартаковской улице (в историческом центре Казани - прим. ТАСС) отвечает самым высоким техническим требованиям. Появление здесь филиала "Школы 21" с общежитием позволит получить востребованную профессию не только жителям Казани", - сказала на церемонии открытия директор московской "Школы 21" Светлана Инфимовская.

В Сбербанке подчеркивают, что "Школа 21" готова принять на обучение людей любых возрастов (среди поступивший в казанский кампус есть абитуриенты старше 50 лет), и одной из целей проекта является возможность "перезагрузки" для тех, кто хочет сменить сферу деятельности.

"Многие из студентов вместо того, чтобы закончить MBA, используют возможность взять профессиональную паузу, чтобы поступить в "Школу 21" и стать программистами, и это уже состоявшиеся специалисты: финансовые консультанты, экономисты, успешные в своей карьере менеджеры, их около 15%. 35% студентов - это та категория людей, у которых по разным жизненным обстоятельствам карьера не сложилась, и для них обучение программированию - уникальная возможность начать жизнь заново", - рассказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичТатарстан
Реклама на ТАСС
Комитет Думы рассмотрит жалобы фракций на стоимость авиабилетов для депутатов
Как сообщила депутат Лариса Шойгу, вопрос о смене компании, которая отвечает за закупки билетов для служебных поездок, ставился еще в шестом созыве палаты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС