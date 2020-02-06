В Париже около 130 тыс. человек участвуют в акции протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Около 130 тыс. человек вышли в четверг на улицы Парижа, чтобы принять участие в манифестации против пенсионной реформы. Такие данные привели в профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), одном из организаторов демонстрации.

Акция протеста началась днем на площади Восточного вокзала в десятом округе Парижа. Затем манифестанты двинулись колонной по улицам города в сторону площади Нации. "Своими действиями мы хотим показать властям, что это далеко не последняя наша манифестация", - сказал глава CGT Филипп Мартинез, участник акции. "Мы должны усилить мобилизацию, подключать к акциям еще большее количество манифестантов", - заявил руководитель синдиката.

В связи с демонстрацией префектура полиции Парижа распорядилась запретить проведение акций в этот день на Елисейских полях, в районе Матиньонского дворца, где заседает французское правительство, на площади Трокадеро. Согласно данным парижских властей, во время акции жандармы задержали двух человек, попытавшихся устроить беспорядки.

Акции протеста против реформы пенсионной системы проходят в четверг и в других французских городах, в частности в Бордо, Лилле, Марселе, Тулузе, Страсбурге.

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. В акциях протеста активно участвуют транспортники, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан. 11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме к профсоюзам заявил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий. Синдикаты, тем не менее, заявили о намерении продолжать манифестация до тех пор, пока власти полностью не откажутся от проекта.