Комитет Думы рассмотрит жалобы фракций на стоимость авиабилетов для депутатов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту намерен обсудить с управлением делами нижней палаты вопрос о стоимости авиабилетов для служебных поездок и возможности их сдачи незадолго до вылета. Такое решение было принято в четверг на заседании комитета.

Как напомнила на заседании член фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу, вопрос о смене компании, которая отвечает за закупки билетов для служебных поездок, ставился еще в шестом созыве палаты. "Здесь, очевидно, снова вопрос нужно ставить опять о смене компании, которая продает нам билеты, билеты компании "Аэрофлот" все-таки самые дорогие", - сказала она.

Депутат также обратила внимание на то, что она уже несколько месяцев получает письма о том, что билеты необходимо заказывать за месяц. "Если они нас обслуживают, значит, они работают для депутатского корпуса и не должны нам указывать, когда нам брать билеты", - подчеркнула Шойгу.

"Я считаю, что за счет объема [приобретаемых билетов] они [компания] могли бы нам и скидки давать какие-то", - предложила со своей стороны единоросс Наталья Костенко. По ее словам, цены на сайте "Аэрофлота" дешевле, чем у работающей с Госдумой компанией. "У меня возникает вопрос: почему мы переплачиваем?" - добавила она.

В свою очередь глава комитета Ольга Савастьянова заверила коллег, что речь идет лишь об "очень вежливых рекомендациях" брать билеты или сдавать их заранее, никто никого "к стенке не ставит". "Я предлагаю поступить следующим образом. Давайте тогда каждая фракция перечень тех проблем, которые у вас есть, [направит] в управление делами. И на одном из заседаний управление делами по всем этим вопросам доложит", - сказала она.

В задачи комитета по контролю и регламенту входит решение финансовых вопросов нижней палаты, осуществление контроля за деятельностью аппарата Госдумы, а также согласование нормативных документов по обеспечению деятельности депутатов.