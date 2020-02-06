Американский ветеран считает недопустимым переписывание истории войны

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Историю Второй мировой войны нельзя переписывать, ее итоги необходимо признать ради лучшего будущего. Уверенность в этом выразил в беседе с корреспондентом ТАСС ветеран высадки войск союзников в Нормандии, участник встречи на Эльбе Стивен Мельникофф.

"Я не верю в переписывание истории. То, что произошло, - произошло, - сказал ветеран. - Этого нельзя скрыть, правда есть правда". Мельникофф подчеркнул свое несогласие с подобными попытками. "Ради лучшего будущего необходимо признать то, что произошло", - убежден он.

Мельникофф регулярно рассказывает о событиях войны школьникам в США и Франции. "Мы должны сейчас говорить с молодыми поколениями. 75 лет назад СССР, США, Великобритания победили фашизм, что дало нам 75 лет мира и процветания, - продолжил собеседник агентства. - Важно гарантировать, чтобы этого не забыли, нельзя допустить повторения войны. Мы потеряли в этой катастрофе очень много людей. Погибли 400 тыс. американцев, другие [страны] потеряли миллионы".

Ветеран уверен, что единственный путь разрешения существующих проблем, в том числе между Россией и США, - разговаривать друг с другом. "Важно работать по данным вопросам, убедить политиков не допустить подобных событий, - подчеркнул Мельникофф. - Нашим лидерам необходимо решать проблемы за столом переговоров. В противном случае все будет гораздо хуже".