Глава Disney извинился перед школой за штраф за благотворительный показ "Короля Льва"

"Наша компания The Walt Disney приносит извинения начальной школе Эмерсон. Я лично внесу пожертвования в созданный по их инициативе фонд", - написал в своем Twitter Айгер.

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер попросил у учащихся начальной школы в Беркли (штат Калифорния) извинения за то, что представители этой американской компании потребовали $250 за благотворительный показ школьникам нового анимациононного фильма "Король Лев" (The Lion King, 2019).

Показ мультфильма состоялся 15 ноября прошлого года, использовалась цифровая запись в формате DVD, приобретенная для личного просмотра. Данное обстоятельство вызвало нарекания со стороны агентства Movie Licensing USA, которое контролирует соблюдение лицензионных прав на продукцию Disney. Объединение преподавателей и родителей учеников школы во вторник информировало, что данное агентство предъявило штрафные санкции за нелицензионный показ "Короля Льва" в размере $250.

Данное обстоятельство спровоцировало недовольство пользователей социальных сетей. "Это вызывает нечто большее, чем разочарование", - написала в своем Facebook одна из сотрудников учебных заведений Беркли Шэннон Митчелл. "Неслыханно, чтобы Disney взимала деньги с публичных школ. Можно было ограничиться уведомлением и просьбой впредь соблюдать правила", - заметил другой пользователь.

Представитель городского совета Беркли и объединения учителей и родителей учащихся данной шкоды Лори Дросте сообщила о начале сбора средств для оплаты штрафа. В настоящий момент преподаватели и родители решают, выкупать лицензию на один раз или на один год ($536).