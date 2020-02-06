{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Умер один из самых опасных наемников Эскобара

Джон Хайро Веласкес Васкес был причастен к убийству кандидата в президенты Колумбии и к организации взрыва Boeing-727

БОГОТА, 6 февраля. /ТАСС/. Джон Хайро Веласкес Васкес, известный под псевдонимом Попай, который являлся одним из самых опасных и жестоких наемников наркобарона Пабло Эскобара, умер в четверг в Боготе. Об этом сообщила глава Национального института онкологии Каролина Виснер.

"Национальный институт онкологии информирует общество о том, что Джон Хайро Веласкес Васкес, который был госпитализирован 31 декабря 2019 года, скончался сегодня, 6 февраля в 05:30 утра (13:30 мск) из-за прогрессирования аденокарциномы [злокачественной опухоли] пищевода", - заявила Виснер, чье видеообращение было опубликовано в Twitter института.

Веласкес являлся одним из самых опасных наемников Эскобара. Он был причастен к убийству кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана в 1989 году, а также к организации взрыва Boeing-727 в том же году, в результате которого погибли 110 человек.

Пабло Эскобар считается одним из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.

Теги
Колумбия
Реклама на ТАСС
Эксперт: для межвузовских программ нужна система финансирования, подобная ОМС
Межвузовские программы подразумевают, что студенты, обучаясь по программе одного вуза, могут проходить и образовательные модули в другом учреждении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС