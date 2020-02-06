Умер один из самых опасных наемников Эскобара

БОГОТА, 6 февраля. /ТАСС/. Джон Хайро Веласкес Васкес, известный под псевдонимом Попай, который являлся одним из самых опасных и жестоких наемников наркобарона Пабло Эскобара, умер в четверг в Боготе. Об этом сообщила глава Национального института онкологии Каролина Виснер.
Death of 'The Popeye', the former hit man of drug trafficker Pablo Escobar, suffered from esophageal cancer— Moises Lopez (@chapoisat) February 6, 2020
Jhon Jairo Velásquez Vásquez, known as 'Popeye', ex-chief of hitmen of Colombian drug trafficker Pablo Escobar, died as a result of a cancer he had suffered for months. pic.twitter.com/K4PBqDodYd
"Национальный институт онкологии информирует общество о том, что Джон Хайро Веласкес Васкес, который был госпитализирован 31 декабря 2019 года, скончался сегодня, 6 февраля в 05:30 утра (13:30 мск) из-за прогрессирования аденокарциномы [злокачественной опухоли] пищевода", - заявила Виснер, чье видеообращение было опубликовано в Twitter института.
Веласкес являлся одним из самых опасных наемников Эскобара. Он был причастен к убийству кандидата в президенты Колумбии Луиса Карлоса Галана в 1989 году, а также к организации взрыва Boeing-727 в том же году, в результате которого погибли 110 человек.
Пабло Эскобар считается одним из самых жестоких преступников XX века. Он был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.