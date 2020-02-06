Глава Якутии заявил, что проект НОЦ объединит усилия нескольких регионов, ученых и бизнеса

ТАСС, 6 февраля. Проект научно-образовательного центра (НОЦ), который будет создаваться в Якутии, соответствует обозначенным президентом приоритетам, так как центр объединит усилия нескольких регионов. Власти Якутии продолжат работать в этом направлении, в частности, привлекут к сотрудничеству в НОЦ ученых и представителей бизнеса, сообщил ТАСС в четверг глава республики Айсен Николаев.

Выступая в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу сконцентрировать усилия на развитии системы высшего образования в регионах. Путин также указал на необходимость консолидировать потенциал учебных заведений и научных институтов, ставя там, где это необходимо, вопрос об их слиянии.

"<...> Будем дорабатывать нашу заявку на создание НОЦ мирового уровня. <...> Наш НОЦ межрегиональный, туда ряд дальневосточных регионов, в частности, Чукотка, Магаданская область и Камчатка, уже готовы включиться. В том числе будут участвовать и предприятия, которые работают на территории этих регионов. То есть мы уже непосредственно выполняем предложения, которые были озвучены сегодня на Госсовете", - сказал глава республики.

Николаев добавил, что в ближайшее время власти Якутии проведут встречу с учеными и представителями работающих в регионе компаний, в том числе госкорпораций. Регион намерен сотрудничать с ними в рамках НОЦ.

Сейчас Якутия работает над заявкой на создание в регионе НОЦ мирового уровня. Предполагается, что центр будет совместным для четырех регионов Дальнего Востока - Якутии, Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Если заявка Якутии на создание НОЦ мирового уровня не будет одобрена, проект будет реализован на региональном уровне.

О НОЦ

В России в рамках проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации", входящего в нацпроект "Наука", планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики).

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.