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Минздрав разработал перечень психотропных препаратов для ввоза в Россию

В него вошли Диазепам, Мидазолам, Клобазам, Лоразепам и Фенобарбитал

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Минздрав России разработал перечень лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию РФ. Соответствующий проект приказа размещен в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый перечень заболеваний и состояний и соответствующих лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях осуществления их ввоза на территорию Российской Федерации для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента или группы пациентов", - говорится в документе.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 1 марта 2020 года и действует до 31 декабря 2023 года.

В перечень психотропных препаратов вошли необходимые для лечения эпилепсии Диазепам (ректальный раствор), Мидазолам (раствор оромукозальный), Клобазам (таблетки, капсулы), Лоразепам (раствор в ампулах), Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций).

Ранее Минздрав РФ подготовил порядок ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Потребность детей в лекарствах

Представители общественных организаций заявляли, что не менее 2 тыс. детей в РФ нуждаются в подобных препаратах. В Минздраве полагают, что потребность в лекарствах может возрасти, оценивают число нуждающихся профильные национальные медицинские исследовательские центры. Ранее Московский эндокринный завод в рамках исполнения распоряжений правительства РФ ввез 7620 упаковок Клобазама (международное непатентованное название препарата Фризиум).

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

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