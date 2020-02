Жан-Поль Готье представил свое шоу в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Французский кутюрье Жан-Поль Готье представил в Москве свое эпатажное Fashion Freak Show, соединяющее модные дефиле, цирковые трюки и музыкальные номера. Столичная премьера шоу прошла в четверг в Московском дворце молодежи (МДМ).

"Это шоу о моде, я не могу бросить заниматься модой <...>. Но это будет через призму моего видения, через призму всей моей жизни. Это о маленьком ребенке, который мечтал заниматься и модой, и спектаклями, и его мечта сбылась. В своем возрасте я продолжаю детские игры", - сказал Готье журналистам перед показом.

Артисты, выходившие на сцену, играли предметы, людей, вдохновлявших модельера с самого детства. Это были и плюшевый медвежонок, с которым Готье делал свои первые модные эксперименты, и артистки из парижского кабаре Folies Bergere, и девушки из телерекламы. "В детстве я мечтал о кукле, но мои родители думали, что у мальчика не может быть куклы. У меня был медвежонок, и я с ним играл как с куклой, делал ему прически, макияж", - поделился кутюрье.

На сцене были воплощены образы известных деятелей культуры и моды, в том числе - победителя "Евровидения-2014" Кончиты Вурст, главного редактора американского издания журнала Vogue Анны Винтур, модельера Карла Лагерфельда и даже королевы Великобритании Елизаветы II.

В шоу были задействованы более 200 костюмов, некоторые созданы специально для постановки, остальные - the best of Gaultier разных лет. Специально для показа в России кутюрье добавил еще несколько - из знаменитой коллекции "Русский Конструктивизм" 1986 года.

Знаменитые конусы

Элементом костюмов многих артистов шоу стали знаменитые конусообразные чашки, которые надевала в свое время на выступлениях певица Мадонна. "Когда я создавал эти чашки, я хотел подчеркнуть, что проходила сексуальная революция. Это движение освобождения, женщины хотели равенства с мужчинами. Их дочери больше не обязаны были носить одежду, подчеркивающую привлекательность. Они могли носить ее, если хотели, и не носить, если не хотели", - рассказал Готье.

Модельер также поделился, что девушку, сыгравшую в шоу Мадонну, он заметил в шоу The Voice. "Во время кастинга к нам приходило большое количество замечательных людей, но у каждого была ярко выраженная личность. Нужно было, чтобы каждый привнес что-то свое", - подчеркнул кутюрье.

Московскую премьеру посетили многие известные российские культурные деятели, среди которых директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, артист балета Сергей Филин, директор Музея Фаберже Владимир Воронченко, журналист Владимир Познер, певица Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев, певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

"Он потрясающий человек. Но видите, он ушел из моды, не хочет больше соревноваться, он говорит, что все очень изменилось. Он ушел, он может себе это позволить", - отметил Познер.

Fashion Freak Show также было представлено в Санкт-Петербурге с 31 января по 2 февраля. Московские показы продлятся по 24 февраля 2020 года.

О шоу фриков

Премьера шоу состоялась в сентябре 2018 года в парижском кабаре Folies Bergre. Идея постановки принадлежит самому Готье, режиссером и содиректором стала Тони Маршалл, хореографом - работавшая с певицей Мадонной Марион Мотин, музыку написал многократный лауреат премии Grammy Нил Роджерс.

Свой модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, Готье основал в 1982 году. Сотрудничал с певицами Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, режиссерами Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. В 2014 году он объявил о закрытии линейки готовой одежды, ее последний показ состоялся на неделе Парижской моды того года. 22 января 2020 года в парижском театре Шатле в рамках Недели высокой моды состоялось его последнее дефиле "от кутюр", Готье посвятил его 50-летию своей творческой деятельности.