Всероссийская акция поддержки пациентов стартует с 7 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" совместно с Министерством здравоохранения РФ запускает Всероссийскую акцию поддержки пациентов медицинских организаций, приуроченную к Всемирному дню больного (11 февраля).

Мероприятия будут проходить с 7 по 12 февраля, в том числе при поддержке Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также "РЖД-медицина". Главной задачей акции является привлечение внимания людей к заботе о пациентах, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении. Для этого добровольцы во всех регионах России отправятся в больницы, чтобы помочь в уходе за пациентами, пообщаться с ними и организовать досуг.

В пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта в Ярославской области ТАСС сообщили, что в пятницу, 7 февраля, в кардиологическом отделении Госпиталя ветеранов войн в Ярославле на улице Угличской волонтеры-медики будут раздавать открытки пациентам. А в Оренбурге запланированы концерты в больницах. Как рассказала ТАСС региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Оренбургской области Евгения Васильева, студенты на таких мероприятиях обычно исполняют известные песни прошлых лет, читают стихи, просто беседуют с пациентами и дарят им небольшие подарки к праздникам - кружки, полотенца, а самое главное - открытки ручной работы с искренними пожеланиями здоровья и тепла.

"Пациенты очень любят наши посиделки, общение с молодежью и очень просят устраивать такие концерты. Мы проводили их к Дню пожилого человека и к Новому году", - рассказала Васильева, уточнив, что в этот раз Всемирный день больного таким концертом отметят в паллиативном отделении Оренбургского областного клинического психоневрологического госпиталя ветеранов войн.

Как сообщила ТАСС врио координатора Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Евгения Черенкова, 6 февраля волонтеры-медики Ханты-Мансийска уже провели акцию для маленьких пациентов Окружной клинической больницы (ОКБ). "Студенты Ханты-Мансийской государственной медицинской академии посетили педиатрическое отделение Окружной клинической больницы. С 16 маленькими пациентами волонтеры рисовали открытки для взрослых и пожилых пациентов терапевтического отделения. Чуть позже волонтеры снова придут к детям, нарисуют с ними открытки, а 10 февраля вручат их взрослым пациентам с пожеланием скорейшего выздоровления от детей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, к акции проявили интерес и другие школьники Ханты-Мансийска, они тоже решили нарисовать открытки, которые в дальнейшем волонтеры передадут стационарным пациентам. По словам Черенковой, посещать пациентов ОКБ волонтеры планируют в течение всего года.

Школа здоровья и культурные мероприятия

Одним из направлений акции также является организация школы здоровья для пациентов. Волонтеры-медики научат пациентов правилам профилактики различных заболеваний. В частности, акцент будет сделан на профилактике сахарного диабета.

Так, в Калининграде волонтеры 9 февраля отправятся в городскую больницу скорой медицинской помощи и областную клиническую больницу, а 10 февраля в Дорожную больницу станции Калининград, чтобы рассказать пациентам о профилактике опасных заболеваний, помочь в уходе за больными, организовать их досуг, рассказал ТАСС представитель регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики" в Калининградской области Артем Серебрянский. В акции, по его словам, примут участие не менее 15 добровольцев.

"В больницах ежечасно находятся тысячи людей, нуждающихся в особом уходе. В Больнице скорой медицинской помощи, в отделении неврологии, находятся пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения, требующие постоянного и тщательного ухода. В отделении травматологии также много лежачих больных, которые не в состоянии сами себя обслуживать. Наша задача - привлечь внимание общественности к заботе о пациентах", - сказал собеседник агентства.

Координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" по Тульской области Михаил Половецкий рассказал, что с понедельника, 10 февраля, на уроках ИЗО в школах региона дети будут рисовать открытки, а волонтеры их подарят пациентам с онкологическими заболеваниями и другим тяжелобольным. "Сегодня мы получили подтверждение об участии в акции от отделенческой больницы РЖД в Туле, где пациенты находятся длительном лечении", - сказал ТАСС Половецкий, добавив, что посещение пациентов намечено на 13-14 февраля.

Всемирный день больного (World Day of the Sick) был учрежден в 1992 году по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II, которому годом ранее был поставлен диагноз болезни Паркинсона. Основной идеей введения такой даты должен был стать призыв поддержать людей, попавших в категорию пациентов, а также обеспечить им лучший уход и облегчить страдания. Впервые этот день отметили 11 февраля 1993 года.