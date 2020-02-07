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Китайская вирусная пневмония

"Известия": коронавирус могут включить в систему мониторинга иммунитета россиян

Система "Монитор-Био" действует в пилотном режиме в девяти регионах России, отметила газета
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© Евгений Софийчук/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Коронавирус нового типа могут включить в систему мониторинга коллективного иммунитета граждан РФ против различных инфекций "Монитор-Био". Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

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По информации издания, система "Монитор-Био" действует в пилотном режиме в девяти регионах РФ, в частности, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Крыму. Система предполагает сбор анализа крови у добровольцев разных возрастов. Более того, необходимо заполнить анкету, содержащие такие данные, как пол, возраст и т.д. Результаты анализов и анкетные данные заносятся в геоинформационную систему Atlas, которая позволяет следить за уровнем иммунитета населения.

Отмечается, что при помощи системы мониторинга будут вноситься поправки в календарь профилактических прививок, а также уточняться сроки и географию охвата вакцинацией населения. "Монитор-Био" планируют окончательно внедрить во второй половине 2020-го года.

Как отметил изданию заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин, что в случае сохранения коронавируса, как эпидемиологического фактора, он также будет включен в комплекс всероссийского мониторинга коллективного иммунитета.

Теги
РоссияКитайская вирусная пневмония
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