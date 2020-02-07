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В Приморье открыли первое детское лесничество

Во владивостокской школе №12 будут учить на специальных уроках правилам поведения в лесу и приемам борьбы с лесными пожарами

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Детское лесничество открылось во Владивостоке в школе №12. Осваивать "лесное дело" школьники будут во время экологических уроков, викторин и увлекательных экскурсий по Приморью, сообщается на сайте правительства Приморского края в пятницу.

"Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, первое лесничество открылось во Владивостоке в школе №12. На уроках дети знакомятся с уникальной природой края, жизнью животных и растений, учатся правилам поведения в лесу и приемам борьбы с лесными пожарами. Также в течение года для детей запланированы биологические путешествия и экскурсии в музеи, сафари-парки, предприятия края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что занятия "лесным делом" носят факультативный характер. Посещать их могут школьники разных возрастов.

Школьники могут продолжить осваивать "лесное дело" в Приморской государственной сельхозакадемии на бюджетных местах с последующим трудоустройством в Приморское лесничество. "Это не только приток новых, заинтересованных в своей работе кадров на лесные специальности предприятий края, но и сформированное молодое поколение с приоритетами, настроенными на бережное отношение к природным богатствам родины", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияПриморский край
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