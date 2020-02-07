Омбудсмен считает, что в Амурской областной больнице предвзято относятся к врачам

Накануне врачи больницы опубликовали открытое обращение к губернатору области с просьбой "прекратить травлю" медицинского персонала в связи с расследованием дела о заражении детей гепатитом С. Согласно тексту обращения, давление на персонал оказывается как со стороны надзорных органов, которые "надолго блокируют нормальную работу учреждения", так и со стороны родителей детей, оскорбляющих врачей.

ТАСС, 7 февраля. Проблемы у Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), где в 2018 году более 20 детей заразились гепатитом C, "объективно существуют", но давление на врачей "оказывается слишком сильное", заявила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева.

"В этой ситуации можно понять родителей, ситуация действительно сложная, но, на мой взгляд, краски здесь сильно сгущаются. У нас тоже есть обращения от родителей, но они, мне кажется, предвзято относятся к врачам. В больнице действительно есть проблемы, в частности, в хозяйственной части, но обвинять во всем подряд врачей тоже нельзя", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что дело усугубляется тем, что надзорные ведомства, реагируя на обращения, также ужесточают контроль, давление на персонал "нарастает как снежный ком".

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения.

В январе 2020 года Благовещенский городской суд частично удовлетворил первый из более чем 20 исков родителей, чьи дети в 2018 году заразились гепатитом С в АОДКБ. Суд постановил взыскать с больницы 400 тыс. рублей морального вреда и 200 тыс. рублей штрафа.