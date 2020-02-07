{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг заболевания детей гепатитом С в Приамурье

Омбудсмен считает, что в Амурской областной больнице предвзято относятся к врачам

При этом, по словам уполномоченного по правам человека в регионе Любови Хащевой, "в больнице действительно есть проблемы, в частности, в хозяйственной части"

ТАСС, 7 февраля. Проблемы у Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), где в 2018 году более 20 детей заразились гепатитом C, "объективно существуют", но давление на врачей "оказывается слишком сильное", заявила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева.

Накануне врачи больницы опубликовали открытое обращение к губернатору области с просьбой "прекратить травлю" медицинского персонала в связи с расследованием дела о заражении детей гепатитом С. Согласно тексту обращения, давление на персонал оказывается как со стороны надзорных органов, которые "надолго блокируют нормальную работу учреждения", так и со стороны родителей детей, оскорбляющих врачей.

На эту тему

"В этой ситуации можно понять родителей, ситуация действительно сложная, но, на мой взгляд, краски здесь сильно сгущаются. У нас тоже есть обращения от родителей, но они, мне кажется, предвзято относятся к врачам. В больнице действительно есть проблемы, в частности, в хозяйственной части, но обвинять во всем подряд врачей тоже нельзя", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что дело усугубляется тем, что надзорные ведомства, реагируя на обращения, также ужесточают контроль, давление на персонал "нарастает как снежный ком".

В конце декабря 2018 года у 26 детей в возрасте от года до 15 лет, находящихся в онкогематологическом отделении АОДКБ, был выявлен гепатит С. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, ситуацию взяли на контроль региональное правительство и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Документы детей отправили в клиники в центре страны для получения консультаций специалистов по тактике лечения.

В январе 2020 года Благовещенский городской суд частично удовлетворил первый из более чем 20 исков родителей, чьи дети в 2018 году заразились гепатитом С в АОДКБ. Суд постановил взыскать с больницы 400 тыс. рублей морального вреда и 200 тыс. рублей штрафа.

Теги
РоссияАмурская областьСитуация вокруг заболевания детей гепатитом С в Приамурье
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Население Шанхая призвали оставаться дома еще две недели из-за коронавируса
Новое заболевание в Шанхае выявлено у 269 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС