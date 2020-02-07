Комиссия проверит все закупки саратовского Минздрава после возбуждения двух уголовных дел

САРАТОВ, 7 февраля. /ТАСС/. Комиссия проверит закупки министерства здравоохранения Саратовской области после того, как в отношении сотрудников было возбуждено два уголовных дела, сообщили ТАСС в пятницу в правительстве региона.

"Глава региона поставил задачу создать межведомственную комиссию с участием специалистов агентства по централизации закупок, контрольно-аналитического комитета, правового управления, Минфина и провести дополнительную работу, самое тщательное рассмотрение всех документов", - сообщили в пресс-службе правительства.

17 января СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы саратовского Минздрава Натальи Мазиной, дело также возбуждено в отношении и других сотрудников Министерства здравоохранения Саратовской области. Речь идет о закупке медоборудования по завышенной цене. По версии следствия, в 2018 году министерство заключило три госконтракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. Министр и другие должностные лица знали о несоответствии аппаратов условиям контрактов, полагают следователи.

Ранее глава региона Валерий Радаев сообщал, что не планирует принимать кадровых решений в связи с возбуждением дела в отношении главы Минздрава региона Натальи Мазиной. В настоящий момент она находится в отпуске.