Семь актеров МХАТ им. Горького требуют взыскать по 10 тыс. рублей каждому с худрука театра

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Актеры МХАТ им. М. Горького потребовали взыскать с художественного руководителя театра Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается иск актеров.

"Актеры Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н. требуют взыскать с Боякова по 10 тыс. рублей каждый в качестве компенсации морального вреда и прекратить творческую дискриминацию", - зачитала текст искового заявления судья Юлия Зенгер. Истцы также требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену им премий руководством театра.

В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его предшественница Татьяна Доронина заняла специально введенную должность президента театра.