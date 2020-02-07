Украинские пограничники не пустили на гастроли российских актеров

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну группе российских актеров, которые ехали в страну со спектаклем "Идеальный свидетель". Об этом сообщает в пятницу Госпогранслужба на своем официальном сайте.

При этом в сообщении не указаны фамилии актеров, но оно сопровождается афишей с фотографиями и именами Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.

"Группа граждан Российской Федерации прибыла вчера в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, - информирует ведомство. - Сотрудникам Государственной пограничной службы Украины они сообщили, что едут на гастроли. Во время контрольных мероприятий пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы заняты в лирической комедии "Идеальный свидетель" и, согласно их уверениям, нет оснований для недопущения их на гастрольные мероприятия. Однако выяснилось, что двое из россиян незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма". В связи с этим артистам отказали во въезде на Украину и "проставили запрет въезда в страну на три года".

Как следует из сообщения, через несколько часов эта же группа россиян снова появилась на украинской границе, на этот раз в другом пункте пропуска. "Граждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля и не пропущены на Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда на Украину, <...> были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет", - отмечает погранслужба.

История запретов на въезд актерам

По данным Госпогранслужбы Украины, на протяжении 2019 года Украина отказала во въезде в страну более 7300 граждан России, в отношении которых действовал запрет на въезд либо по причине посещения ими Крыма или неподконтрольных территорий Донбасса способом, который Киев считает незаконным.

Так, в январе из-за посещения Крыма не смогли попасть на Украину российские актеры Сергей Колесников, Лариса Удовиченко, Андрей Бутин.

Деятели культуры, которым запрещают въезд на Украину, впоследствии могут попасть в черный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Он опубликован на сайте министерства культуры, молодежи и спорта страны. В настоящее время туда входят около 150 деятелей культуры. В основном это россияне - Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Василий Лановой, Валентин Гафт, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели и другие. Список постоянно пополняется. Ранее в него также попал итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо, прославившийся ролью комиссара Катани в сериале "Спрут".