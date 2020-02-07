МВД планирует сократить сроки расследования уголовных дел

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы МВД России - начальник следственного департамента министерства Александр Романов поставил задачу перед следователями полиции добиться сокращения сроков расследования уголовных дел и расширить практику избрания по экономическим преступлениям меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-центре МВД по итогам совещания, где обсуждались результаты работы органов предварительного следствия МВД за 2019 год.

"Замглавы МВД отметил, что в текущем году, несмотря на позитивные тенденции в расследовании преступлений, важно направить максимальные усилия на разрешение имеющихся проблемных вопросов и устранение недостатков в организации предварительного следствия системы МВД России. В числе основных задач - повышение эффективности предварительного следствия, обеспечение возмещения причиненного преступлениями ущерба, сокращение сроков расследования", - сообщили в МВД. Отдельное внимание он уделил возбуждению уголовных дел в сфере предпринимательской деятельности. Замглавы МВД потребовал исключить возможность использования уголовного преследования при решении хозяйственных споров, расширить практику избрания по преступлениям экономической направленности мер пресечения, не связанных с заключением под стражу.

На особом контроле должно находиться расследование хищений бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, в том числе на выплату материнского капитала, обеспечение доступным жильем и модернизацию здравоохранения.

Сколько дел расследовали за год

По данным пресс-центра МВД, полиция в 2019 году расследовала около 1,2 млн уголовных дел и передала в суд более 290 тыс. дел.

"За истекший период следственными органами расследовано свыше 1,16 млн уголовных дел, более 290 тыс. направлено в суд", - рассказали в пресс-центре.

Отмечается, что в 2019 году следователи МВД более эффективно расследовали резонансные уголовные дела. "В их числе уголовные дела по обвинению семерых руководителей и сотрудников коммерческого банка "Транспортный" в присвоении денежных средств, руководителей КБ "Межтрастбанк", похитивших более 2,5 млрд вверенных денежных средств", - сообщили в пресс-центре.

Также ликвидировано преступное наркосообщество, действовавшее в нескольких субъектах страны. В ходе расследования данного уголовного дела выявлено шесть нарколабораторий, изъято 132 кг наркотиков.

"Не снижая набранных темпов, продолжается работа по декриминализации банковского сектора экономики. В суд направлено 35 уголовных дел, в том числе о хищениях в ООО "Банк "Финивест", в банках "Евромет", "Холдингкредит"и в Соцэкономбанке", - заключили в ведомстве.