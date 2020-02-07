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В новгородском УМВД опровергли информацию о задержании главы полиции Великого Новгорода

По данным пресс-службы областного управления, Сергей Максимов сейчас находится на своем рабочем месте

ТАСС, 7 февраля. Информация о задержании начальника УМВД по Великому Новгороду Сергея Максимова, распространенная Telegram-каналом "Балтинфо", не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Новгородской области Денис Семенов.

В срочном сообщении канала, распространенном в пятницу, говорилось, что Максимов якобы задержан за взятку.

"Сообщаем, что информация о якобы задержании за взятку начальника УВМД России по Великому Новгороду, размещенная 7 февраля 2020 года в Telegram-канале "Балтинфо", не соответствует действительности. В настоящее время указанный руководитель находится на рабочем месте и исполняет свои служебные обязанности", - сообщил собеседник агентства.

Теги
РоссияНовгородская область
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