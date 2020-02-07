Instagram начал подсказывать пользователям, от кого отписаться

Социальная сеть Instagram создала категории в разделе Following, делящие подписки пользователя на те, которые наиболее часто показываются в ленте и те, с которыми он взаимодействует меньше всего. Это поможет отписаться от ненужных профилей. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор компании Адам Моссери.