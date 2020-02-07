Instagram начал подсказывать пользователям, от кого отписаться

Социальная сеть Instagram создала категории в разделе Following, делящие подписки пользователя на те, которые наиболее часто показываются в ленте и те, с которыми он взаимодействует меньше всего. Это поможет отписаться от ненужных профилей. Об этом сообщил на своей странице в Twitter генеральный директор компании Адам Моссери.
As of today you can see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least... Now you can tap “Following” on your profile and manage everything from there. pic.twitter.com/IjaBn1MrGB— Adam Mosseri (@mosseri) February 6, 2020
"Мы хотим упростить управление учетными записями в Instagram, чтобы лента лучше отражала ваши текущие интересы", - приводит TechCrunch слова представителя соцсети.
Кроме того, как отмечается, это позволит Instagram увеличить число просмотров рекламы. Пользователи будут видеть меньше постов, которые побуждают закрыть приложение, а, следовательно, продолжат листать ленту.