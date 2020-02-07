Решетников возглавит оргкомитет по организации празднования 300-летия Перми

ПЕРМЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ, губернатор Пермского края с 2017 по 2020 годы Максим Решетников возглавит оргкомитет по подготовке празднования 300-летия Перми в 2023 году. Об этом Решетников сообщил в пятницу на церемонии представления врио главы региона Дмитрия Махонина.

"Президент поддержал мою просьбу и поручил мне возглавить оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми. Поэтому призываю всех причастных и ответственных ни на минуту не расслабляться", - сказал Решетников.

Он также поблагодарил членов правительства, депутатов, общественников и всех жителей края за поддержку во время его работы на посту главы региона. "Я благодарю всех и каждого за то, что мы трудились практически в круглосуточном режиме, и за то, что зачастую делали существенно больше, чем нам казалось возможным. За ваши, за наши результаты спасибо всем жителям края, которые где-то подсказывали, поддерживали, в чем-то критиковали, не были равнодушными и не давали расслабляться", - отметил он.

Решетников добавил, что намерен и на новом посту уделять внимание развитию Пермского края. "Здесь моя родина, мои родные, люди, которые мне поверили. Здесь останется часть меня, остаются проекты, конкретные дела, которым мы дали старт. Теперь, когда работаю в федеральном правительстве, у меня появилось больше возможности влиять на судьбы всех регионов страны, но Пермский край займет особое место в моем сердце", - заявил он.

Занимавший с 2017 года должность губернатора Пермского края Максим Решетников досрочно прекратил полномочия в связи с назначением на пост главы Минэкономразвития в утвержденном 21 января новом составе кабмина.