В музее Южно-Сахалинска впервые представили выставку о Куликовской битве к ее 640-летию

ТУЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Куликово поле" (Тульская область) в пятницу открыл в Музейно-мемориальном комплексе "Победа" Южно-Сахалинска выставку, посвященную 640-летию Куликовской битвы. В экспозиции представлено около 180 предметов, рассказали ТАСС в пресс-службе тульского музея-заповедника.

"Выставка "Куликово поле. Поле ратной славы", посвященная 640-й годовщине Куликовской битвы, сегодня, 7 февраля, открылась в Музейно-мемориальном комплексе "Победа" Южно-Сахалинска. Это наш первый опыт сотрудничества с коллегами с Дальнего Востока, об этом проекте в 2019 году договорились руководители музеев. Экспозиция специально разработана под технические условия выставочного зала в музейном комплексе, в ней представлено в общей сложности около 180 предметов. В их числе - точные копии наконечников стрел, копий и других артефактов, найденных на месте битвы, реконструированные доспехи ордынских и русских воинов", - сказал собеседник агентства.

Также в экспозицию включены гравюры и иконы с изображением князя Дмитрия Донского, преподобных Сергия Радонежского и Дмитрия Солунского, живописные и графические работы современных художников о Куликовской битве, ордынские монеты XIV века и памятные медали, выпущенные к предыдущим юбилеям битвы.

Выставка будет работать в Южно-Сахалинске до конца апреля, затем вернется в Тульскую область. "Планируется, что до празднования юбилея битвы в сентябре 2020 года в несколько измененном виде мы покажем эту экспозицию в музеях городов Тульской области, а также в Курске", - отметили в пресс-службе.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства. День победы русских полков в Куликовской битве отмечается 21 сентября в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России".