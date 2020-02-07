МТС восстановил работу сети в Москве после неполадок

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС устранил кратковременные неполадки в работе московской сети. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Сеть МТС работает в обычном режиме, у части абонентов в Москве в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением", - сказал собеседник агентства.

Ранее пользователи через сервис Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщали о неполадках в работе МТС. У 75% пользователей, сообщивших об этом, отмечались проблемы с сетью, 12% испытывали проблемы с мобильным интернетом, 11% жаловались на проблемы со всеми сервисами.