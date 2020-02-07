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Комиссар СЕ призвала наказать виновных в нападении на журналистку "Новой газеты"

Дунья Миятович призвала провести быстрое и независимое расследование

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила о необходимости провести оперативное расследование нападения в Грозном на журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину и по его итогам наказать виновных.

"Российские власти должны гарантировать безопасность Елены Милашиной и Марины Дубровиной, провести быстрое, независимое и эффективное расследование и наказать тех, кто несет ответственность за организацию и совершение этого нападения", - написала она в пятницу на своей странице в Facebook.

Ранее "Новая газета" проинформировала, что поздно вечером 6 февраля в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину. Как сообщила ТАСС правозащитница Хеда Саратова, полиция выясняет обстоятельства нападения. В Союзе журналистов России выразили возмущение в связи с произошедшим, отметив, что организация будет следить за расследованием инцидента.

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